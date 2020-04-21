Sr. Puig, Fadik Sevin Atasoy ile çalışmak istemesinin nedenini ise; "Anneannesinin savaş zamanında damda kadınlara kitap okuması ve Fadik Sevin Atasoy'un bu mirası devam ettirmesi beni çok etkiledi. Her gece dijital bir çatı altında dinleyenlere kitap okuması ve karantina döneminde bir hikaye ışığında insanlara umut veriyor olması çok duygulandırdı. Bu sebeple Fadik ile çalışmayı çok istedim. Projemin amacı, karantina döneminde insanların ne yaptığı üzerine kurulu. Fadik benim projem için tehlikeli bir işe imza attı İstanbul'daki apartmanın çatısına çıktı. Cep telefonunu benim seçtiğim bir açıya yerleştirdi, ben de Los Angeles'ta zoom üzerinden denklanşöre bastım. Böylelikle iki kıta arasında bir bağ kurduk, ortaya muazzam kareler çıktı" dedi.

Fadik Sevin Atasoy ise bu çalışmayla ilgili olarak görüşlerini; "Uluslararası bir sanat projesinin içinde yer almak, üstelikte sağlık çalışanlarına katkı amaçlı yapılan bu projenin içinde olmaktan çok mutluyum. Çatıda dolaşmak biraz tehlikeli oldu, hatta bir kaç komşum hayırdır dama mı yerleşmeye karar verdiniz diye espri bile yaptılar. Benim için unutulmayacak bir anı oldu. Karantina sonrası Los Angeles'ta açılacak sergiye de katılmayı istiyorum" dedi.

'Dünyadan Karantina Fotoğrafları' adlı kitabın satışından elde edilecek tüm gelir sağlık çalışanlarına aktarılacak.