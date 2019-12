ABD'nin Los Angeles (Kaliforniya) eyaletinde dünyaca ünlü sanatçımız Fadik Sevin Atasoy iki dilde yazıp oynadığı tek kişilik Muse-Bir Esin Perisi adlı müzikal oyunuyla büyük ilgi gördü.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği oyunu Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, ATA-SC Başkanı Nilay Senel-Nylund, yönetmen Nezih Ünen, Hollywood Yabancı Basın üyesi ve Golden Globe temsilcisi Barbaros Tapan, oyuncu Hakan İlçin'in yanı sıra birçok Amerikalı ve Türk tiyatrosever beğeni ile izledi. Fadik Sevin Atasoy, sahnede yıldızlaştığı müzikalin ardından dakikalarca izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yazarlığını ve oyunculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı dünyanın farklı ülkelerinde iki farklı dilde sahnelen Muse-Bir Esin Perisi, ABD'nin Los Angeles eyaletinde Edgemer Center for The Arts sahnesinde, merkezin Sanat Yönetmeni Michelle Danner’ın özel daveti ile seyirci ile buluştu.

Fotoğraflar: Aydın Palabıyık

Gösterinin ardından konuşan Barbaros Tapan, “oyun sabaha kadar olsa seyredebileceğim bir oyun” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da oyunu beğendiğini dile getirerek, “Fadik hanım bize 70 dakika boyunca çok güzel, eğlenceli, düşündüren anlar yaşattı. Türkiye'nin sanat potansiyelinin burada yansıması sanatçılarımızı daha fazla burada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Gösteriyi izlemeye gelen oyuncu Hakan Ilçin ise “Los Angeles’te Fadik’in oyununa hep birlikte geldik. Amerikalı pek çok sanatseverle birlikte izlemek çok büyük keyif. Oyun çok güzeldi. Ben daha önce internetten bazı bölümlerini izlemiştim ama canlı izlemek tabi ki çok daha güzel. Muhteşem bir performans. Müzikler, kostüm her şey çok güzeldi” cümlelerini kullandı.

Geçtiğimiz 8 Mart'ta "Muse"nin dünya prömiyerini Los Angeles'te yaptığını belirten Atasoy, oyunun kültürler arası ortak bir yapım gibi olduğunu dile getirdi. Sanatçı, “Oyunumuz dünyayı gezmeye devam edecek. Yakın zamanda Londra'da olacağız. Takvimimizde Avrupa ve tabii yine Amerika turnesi var” şeklinde konuştu.

Oyunun müziklerini besteleyen müzisyen ve besteci Emir Işılay da, “Çok keyifli bir oyun. Daha önce burada aynı tiyatroda prömiyerini yaptık. O zamanda büyük ilgi görmüş ve seyirci ayakta alkışlamıştı. Bu akşam da aynı duygularla seyirci karşısına çıktık ve yine çok keyifli, çok güzel tepkiler aldık” dedi.