Fadime'yi katleden kocanın cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

AA

Adana'da, pompalı tüfekle eşini öldüren tutuklu sanığın cezası belli oldu.

AA'nın haberine göre olay, 21 Mart'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi K., boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtı. Korkunç olayın ardından Fadime K.'nin, kendisine tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı ortaya çıktı. Elinde silahla jandarma tarafından yakalanan Rahmi K., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili davanın karar duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Rahmi K. ile taraflar ve avukatları katıldı.

SİLAHI ORMANA SAKLADIĞI BELİRTİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Fadime K.'nin eşi Rahmi K. ile çeşitli problemler yaşadığını ve bu nedenle olaydan bir süre önce kadının 2 kızı ile ayrı evde kalmaya başladığını, elde edilen deliller ve tanık anlatımları doğrultusunda sanığın uzun zamandır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu eşini öldürmeye karar verdiğini, olaydan iki gün önce ise pompalı tüfek ve fişeklerini satın aldığını ve bunları da Fadime K.'nin kaldığı evin yakınındaki ormana sakladığını belirtti.

"TASARLAYARAK EŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

Savcı, olay günü eşi Fadime K.'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı belirlenen Rahmi K.'nin, suçta kullandığı silahı cinayet öncesi temin etmesinin "eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini" ortaya çıkardığını bildirerek, sanığın "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"KIZIM ENGEL OLMAYA ÇALTIŞ, TÜFEKLE ATEŞ ETTİM"

Savunması alınan sanık Rahmi K, "Emniyette verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Elimde silah olduğunu gören eşim kaçmaya başladı. Kızım da bana engel olmaya çalıştı. Tüfekle ateş ettim. Olayı kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

KIZI: ŞİKÂYETÇİYİM, CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM

Maktulün kızı müşteki Nilüfer K. ise olayın yaşandığı sırada annesinin yanında olduğunu belirterek, "Anneme ateş etmemesi için kendisine engel olmaya çalıştım. Ancak önce annemin ayağına doğru, ardından kafasına doğru ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.