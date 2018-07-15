Fagiano Okayama - Matsumoto Yamaga FC sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig maçında Fagiano Okayama ile Matsumoto Yamaga FC, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 34 puanlı Fagiano Okayama 8. sırada bulunuyor, Matsumoto Yamaga FC 40 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Matsumoto Yamaga FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 252 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fagiano Okayama kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Matsumoto Yamaga FC sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Fagiano Okayama son hafta oynanan Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Matsumoto Yamaga FC ise Kyoto Purple Sanga maçında 0-1 yenildi.

Fagiano Okayama, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 10 gol yedi.

Matsumoto Yamaga FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Matsumoto Yamaga FC, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.