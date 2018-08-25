Fagiano Okayama - Mito Hollyhock sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig maçında Fagiano Okayama ile Mito Hollyhock, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Fagiano Okayama 44 puanla 8. sırada, Mito Hollyhock 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Fagiano Okayama son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Fagiano Okayama galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Mito Hollyhock galibiyet oranı 2.90.

Fagiano Okayama son haftadaki Fukuoka müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa maçında 2-1 yenildi.

Fagiano Okayama, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 11 gol yedi.

Mito Hollyhock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Mito Hollyhock, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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