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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni önlem! - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Ceza olmazsa denetimin anlamı yok

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatlarla mücadeleyle ilgili, "Ceza olmazsa denetimin anlamı yok. Geçen yıl bu cezalar arttırılmıştı. Kanun tekliflerimiz olacak yeni yasa hazırlığı olursa hazırladık, bu tür cezalar ciddi arttırılacak hatta geçici kapanma önereceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:15
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        Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni önlem!
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 Merkezi Yönetim bütçe teklifi ve 2022 Kesin Hesap teklifi görüşmelerine katıldı. Bolat, açılan ve kapanan işletmeler hakkında bilgi vererek, "2022 yılında 330 bin esnaf işletmesi açılmış, 125 bin 600 kapanmış. 2023’ün ilk 10 ayında 255 bin 197 açılmış, 109 bin işletme kapanmış. Türkiye genelinde, şirketlere baktığımızda bu yılın ilk 10 ayında şirket, ticari işletme olarak 152 bin 567 şirket açılmış, buna karşılık 59 bin 293 şirket kapanmış. Aynı esnaftaki gibi 3’te 2’lik fark var. Pandemi dönemi itibariyle baktığımızda, 11 Mart 2020’de ortaya çıkmıştı, ortalama 3,5 yılda 644 bin 223 şirket açılmış, 241 bin 425 kapanmış” dedi.

        Bakan Bolat, karşılıksız çek konusunda, “2023 yılının ilk 9 ayında bankalarda ibraz edilen çek sayısı 12 milyon 516 bin 977 adet. Bunun 12 bin 169 adedi karşılıksız çıkmış. Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 0,8. Burada negatif bir tren var önceki yıla kıyasla” ifadelerini kullandı.

        Bolat, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda, “Ceza olmazsa denetimin anlamı yok. Geçen yıl bu cezalar arttırılmıştı. Kanun tekliflerimiz olacak yeni yasa hazırlığı olursa hazırladık bu tür cezalar ciddi arttırılacak hatta geçici kapanma önereceğiz. Her türlü öneriye açığız” şeklinde konuştu.

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