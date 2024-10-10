FAHİŞ TELEFON FATURALARI HAKKINDA BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu şunları söyledi;

"DÜZENLEYİCİ BİR YETKİMİZ YOK"

"Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.