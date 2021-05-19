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Fahrettin Altun'dan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir. Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
AA

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" şeklindeki asılsız ifadelerine tepki gösterdi.

ABD'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddetle ilgili sözlerine dair açıklamasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece, ABD yönetiminin de İsrail'in artan işgalinde ve apartheid rejiminde suç ortağı olduğuna dikkat çekmiştir ve buna devam edecektir. ABD'nin İsrail'e askeri destek vermeye devam etmesi ve BM Güvenlik Konseyinin anlamlı bir adım atmasını engellemesi de bunun örnekleridir. Ne zaman haklı bir eleştiri yapılsa, İsrail de müttefikleri de dikkatleri uyguladıkları işgal, şiddet, apartheid rejimi ve insanlık suçlarından dağıtmak için 'Yahudi karşıtlığı' diye bas bas bağırmaya başlıyor. Bu artık çok bıktırsa ve bayatlasa da bizi, zalimlere zalim demekten alıkoymayacak."

- "Cumhurbaşkanımızın sözlerinin yanlış aksettirilmesi girişimlerini reddediyoruz"

Mevcut Amerikan yönetiminin sessizliğinin, suç ortaklığının ve hatta "meşru müdafaa" kisvesi altında İsrail'in eylemlerini teşvik etmesinin savunulur bir yanı olmadığına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir. Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır. Apartheid bir rejimin, işgal ettiği topraklarda masum insanlara zulmetmesine olanak sağlamak ve sonra da dönüp bu zulme karşı çıkanları suçlamak ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin yanlış aksettirilmesi girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Müslümanları öldürmekten keyif aldığını söyleyen bir İsrail Başbakanı hakkında konuşmak Yahudi karşıtlığı değildir, bazı İsrailli liderlerin nasıl bir zihniyete sahip olduğunun talihsiz gerçeğidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme karşı çıkarken, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Yahudi karşıtlığına da sürekli karşı çıkmıştır. Filistin'in yanındayız. Adaletin yanındayız. İnsanlığın yanındayız."

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