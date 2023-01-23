Fahrettin Altun'dan İsveç'e sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Fahrettin Altun'dan İsveç'e sert tepki
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dagens Nyheter gazetesinin sorularını cevapladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay, İsveç’teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir" dedi.

Fahrettin Altun'dan İsveç'e sert tepki
İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yakma skandalına ilişkin İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesinin sorularını yanıtladı. İfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasında büyük fark bulunduğuna dikkati çeken Altun, Türk anayasasının da ifade özgürlüğünü garanti altına aldığını belirtti. Altun, "Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay, İsveç’teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir. Kristallnacht olayında Naziler Tevrat sayfalarını yakmıştı. Günümüzde olsa İsveç makamları böyle mide bulandırıcı bir şeyi ifade özgürlüğü diye tanımlar mı?" dedi.

Aynı durumun terör propagandası için de geçerli olduğunu dile getiren Altun, "İsveç hükümeti Madrid’de bazı taahhütlerde bulundu. Son günlerde ise İsveçli yetkililerin tüm sözlerini yerine getirdiklerini söylediklerini duyuyoruz. Bunun böyle olmadığı aşikârdır" ifadelerini kullandı. Türkiye ve İsveç’in köklü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Altun, ancak bugünlerde mutabık olunmayan konuların herkesin malumu olduğunu söyledi.

İsveç Savunma Bakanı'nın bu hafta yapmayı planladığı Ankara ziyaretine ilişkin son durumun sorulması üzerine Altun, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, bu ziyaretin İsveç’teki son gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Aslında mesaj gayet net; İsveç, Türkiye’nin endişelerini ciddiye almayacaksa bir araya gelmenin bir anlamı olmaz" yanıtını verdi.
Yeni İsveç hükümetinin NATO’ya katılma konusunda yeterli çabayı gösterip göstermediğinin sorulması üzerine de Altun, Türkiye’nin geleneksel olarak NATO’nun açık kapı politikasını desteklediğini, bu çerçevede İsveç’in NATO’ya katılımına da prensipte karşı çıkmadığını hatırlattı.

"İSVEÇ MAKAMLARINDAN SÖZLERİNİ TUTMALARINI BEKLİYORUZ"

Altun, şunları kaydetti:

"İsveç NATO’ya katılmak istediğini paylaştığında biz de endişelerimizi paylaştık. Daha sonra bu endişelerin giderilmesi için birlikte bir mekanizma oluşturduk. İsveç’in bu endişeleri gidermek için bazı adımlar attığını; ancak tüm talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyebilirim. İnsanın fikirlerini beyan etmesiyle terör bağlantısını gizleme gereği bile duymayan birilerinin şiddeti teşvik ederek nefret söylemine başvurması arasında fark var. Biz İsveç makamlarından sözlerini tutmalarını bekliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN ÇOK DAHA CİDDİ ENDİŞELERİ VAR"

Söz konusu sürecin ne kadar sürebileceğine yönelik bir soru üzerine de Altun, "Bu süreç gerektiği kadar sürecek. Hatırlarsanız Yunanistan, Makedonya’nın NATO’ya girişini basit bir nedenle, Makedonya’nın adını gerekçe göstererek, 10 yıl boyunca veto etti. Türkiye’nin çok daha ciddi endişeleri var. Burada binlerce masum insanın hayatını kaybettiği terör saldırılarından bahsediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, NATO MÜTTEFİKLERİNDEN İSTEMEDİĞİNİ HİÇBİR ŞEYİ İSVEÇ'TEN TALEP ETMİYOR"

NATO savunma ittifakının NATO üyesi devletleri müdafaa etmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Altun, bu nedenle kararları birlikte almanın önem taşıdığını söyledi. Bazı görüş ayrılıklarının olabileceğine işaret eden Altun, ancak Türkiye’nin NATO müttefiklerinden istemediği hiçbir şeyi İsveç’ten talep etmediğini vurguladı.

"Türkiye-ABD ilişkilerinin durumu nedir? Son bir haftada ABD’den Türkiye’nin İsveç’e dair tutumuna yönelik bir yorum geldi mi?” şeklindeki soru üzerine Altun, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye-ABD ilişkileriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Altun, "Bu sürecin ilk günlerinde İsveç medyasında bazı yorumlar okumuştum. Türkiye’nin ABD başta olmak üzere üçüncü tarafların baskısı altında fikrini değiştireceğini söylüyorlardı. Bu yorumların yanlış olduğunu gördük. Son günlerde de bu düşünce tarzı yeniden ortaya çıktı. Sizi temin ederim ki İsveç’in NATO’ya girmesini sağlayabilecek tek ülke İsveç’tir."

"İsveç’te hükümetin NATO’ya girmek için Türkiye’ye çok fazla taviz verdiğine dair bir tartışma var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine de Altun, demokratik bir ülkede dış politikaya dair görüş ayrılıkları olmasının son derece normal olduğunu ifade etti. Türkiye’de de farklı kararlar ve girişimler hakkında benzer tartışmalar yapılabileceğine işaret eden Altun, NATO’ya katılıp katılmamanın, İsveç halkının vermesi gereken bir karar olduğunu belirtti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 Ocak: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl hesaplanır ve en düşük emekli maaşı ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım?
GÜNDEM Emekli maaşı hesaplama 2023 tablosu!
Son dakika: Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
GÜNDEM Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Son dakika: Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi
GÜNDEM Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Balkondan düşen minik Zeynep öldü
GÜNDEM Balkondan düşen minik Zeynep öldü
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta kız çocuğuna istismar! 54 yıla kadar hapis istemi!
GÜNDEM Kız çocuğuna istismar! 54 yıla kadar hapis istemi!
GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?
GÜNDEM 300 bin geçici işçiye kadro yolu açılıyor!
AÖF sınav sonuçları sorgulama: 2023 güz dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
GÜNDEM Gözler İstanbul TOKİ kura tarihlerinde!
KAHREDEN KAZA | Son dakika haberler: Adıyaman'da katliam gibi kaza karı kocayı ayırdı! - En son haberler
GÜNDEM Karı kocayı kaza ayırdı!
Son dakika haberleri: 93 suç kaydı, 34 aranma, 13 yıl kesinleşmiş hapis! Hırsız değil sabıka rekortmeni! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 93 suç kaydı! 34 hakkında aranma! 13 yıl kesinleşmiş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.