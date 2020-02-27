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Fahrettin Altun: Rejimin İdlib'deki katliamlarına izin vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rejimin İdlib’den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Fahrettin Altun
HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki rejimin yaptığı katliamlara izin verilmeyeceğini belirtti. Uluslararası toplum rejimin İdlib’de vahşeti yaşattığını görmeye başladığını belirten Altun,  "Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil" dedi. 

"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib’de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız" diyen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devamla şu ifadeleri kullandı: 

"BAŞKA ÖNLEMLER ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Rejimin İdlib’den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

"SADECE AÇIKLAMALAR YAPMAK YETERLİ DEĞİL"

Uluslararası toplum rejimin İdlib’de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil! Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir.

 

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