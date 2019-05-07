Fahrettin Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu bir grup gazeteci ile TBMM kulisinde sohbet etti.

Altun, İmralı Cezaevi'nde avukatları ile görüşen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin, "Yeni bir çözüm süreci yok. Öcalan açıklamasına bakıp da bu yorumu yapan yanılır" dedi.

Açıklamaya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Altun, "Öcalan metni önceki çözüm sürecinde olduğu gibi önce avukatları sonra devlet görevlilerinin metin üzerindeki çalışması şeklinde yürümedi. Avukatları ile ne konuştular ise o verildi" diye konuştu.

"İTTİFAKI BALTALAMA GİRİŞİMİ"

Altun, Öcalan'ın avukatlarıyla 8 yıl sonra görüşmesinin seçimlerle ilgisi olmadığını, yasal prosedürün işlediğini söyledi. Çözüm süreci ile ilgili yorumlara tepki gösteren Altun, "Bunlar Cumhur İttifakı'nı baltalamaya yönelik girişimlerden bir tanesi" ifadesini kullandı.

"SDG BİZİM İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ"

Terör örgütleri SDG ve PKK ile ilgili olarak "Bizim duruşumuz belli" mesajını veren Altun, "SDG bizim için dün neyse bugün de odur, terör örgütüdür. Bölgeden çıkmalı, Suriye'nin demokrasisinin gelişimine engel teşkil etmemeli" ifadelerini kullandı.