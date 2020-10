"Fahri ekipler amiri"nin tek isteği İstanbul'da görev yapmak

AA

Kayseri'de yaşayan Figen-Murat Kazel çiftinin doğuştan fiziksel engelli oğlu Hasan Can Kazel, akraba ziyaretleri için gittiği memleketi Avanos'ta, hayalini kurduğu polislik mesleği ile tanıştı.

İlçe Emniyetinde temsili görevler icra eden, polislerle devriye gezen ve kural ihlali yapanlara ceza kesen Hasan Can, ekiplerce "Fahri ekipler amiri" diye anılmaya başlandı. Hasan Can'a üniformanın yanı sıra polis kimliği de verildi.

Hasan Can'ın polisiye dizi ve filmlerde sıkça gördüğü İstanbul'da çalışma hayali üzerine Avanos Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz, temsili bir İstanbul'a tayin belgesi imzaladı.

Tokgöz, "Hasan Can hayırlı uğurlu olsun. Bu Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tayininin çıktığının belgesi. Fahri amirimiz olarak artık yeni görev yerin İstanbul." diyerek belgeyi Hasan Can Kazel'e teslim etti. Hasan Can da tekerlekli sandalyesinde polis selamı verip, "Allah devletimizi korusun." diyerek belgeyi aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in kuzeni olan Hasan Can Kazel, İlçe Emniyet Müdürlüğünden ilişkisinin kesildiğine dair yazıyı alırken, İstanbul'da suçluları yakalayacağını ve salgında maske takmayanlara ceza keseceğini söyledi.

- "Hasan Can'ın bu isteğini yerine getirmeyi çok istiyoruz"

Anne Figen Kazel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Can'ın engelini öğrendiklerinde üzüldüklerini ve kabullenmekte zorluk çektiklerini anlattı.

İlk çocukları olan Hasan Can'ın isteklerini yerine getirmenin ailenin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Figen Kazel, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Oğlunun küçüklüğünden beri polis olmak istediğini aktaran Kazel, Hasan Can'ın bu hayalinin Avanos'ta polis memuru ile gerçeğe dönüştüğünü anlattı. Polis memurlarının yanı sıra komşuları ve akrabalarının da Hasan Can'a "Amirim" diye hitap ettiğini belirten Kazel, oğlunun bundan gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Avanos Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz ile 10 ay önce şehit yeğeni için düzenlenen törende tanıştığını kaydeden Kazel, Tokgöz'ün oğlunun hayallerine büyük destek verdiğini söyledi.

Hasan Can'ın ilçede polis aracında devriye gezdiğini ve maske takmayan bir kişiye ceza yazdığını anlatan Kazel, şöyle konuştu:

"Polislerin yaptığı her şeyi yapmaya çalışıyor. Hasan Can'ın polisliği sevmesinde dizilerin çok büyük bir etkisi var. Adanalı Yavuz'u çok seviyor, Arka Sokakları çok seviyor. Oradan esinlendiği için de hep İstanbul'da görev yapmak istiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne buradan sesleniyoruz, Hasan Can'ın bu isteğini yerine getirmeyi çok istiyoruz ama imkanlarımız yok, biz götüremedik. Hasan Can bu görevi de yaparsa daha çok mutlu olacak, biz de mutlu olacağız tabii ki. Allah devletimizden razı olsun. Umarım İstanbul Emniyeti bizim bu çağrımızı duyar ve Hasan Can'ın bu isteğini yerine getirir."

- "Polislere hep selam verir, onlar da selamı geri çevirmez"

Baba Murat Kazel ise dizilerden etkilenerek polisliğe olan sevgisi artan oğlunun her zaman, "Ben de komiser olacağım, ben de suçluları yakalayacağım" dediğini dile getirdi.

Hasan Can'ın dışarıda gördüğü tüm polislere selam verdiğini ve onlarla tanıştığını, güvenlik güçlerinin de Hasan Can'ın selamını geri çevirmediğini belirten Murat Kazel, şunları kaydetti:

"10 ay önce yeğenim Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit oldu. Şehit töreni için memleketimize geldiğimizde Avanos Emniyet Müdürü ve eşi ile tanışma fırsatı bulduk. Hasan Can'ın polislik sevgisi ve aşkını onlar da görüp çok duygulandılar. Hasan Can'ın bir nevi gönlünün olması için İlçe Emniyet Müdürümüze rica ettik. Hasan Can'ı devriye arabasıyla gezdirdiler. Hasan Can'a bir nebze de olsa polisliği tattırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hasan Can'ın devriye aracıyla gezip polislik yaptığındaki mutluluğunu anlatmak çok zor. Bunu ifade etmesi de çok zor."

Hasan Can da anne ve babasının konuşmasının ardından polis selamı vererek, "Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi korusun." dedi.