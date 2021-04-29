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HaberlerGündem3. SayfaFahri konsolos ve 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! - Haberler
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İzmit'te, fahri konsolos ile birlikte 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda önceki gün feci bir kaza meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmit'teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Fahri konsolos ve 3 kişinin öldüğü kaza kamerada! - Haberler
Fahri konsolos ve 3 kişinin öldüğü kaza kamerada!
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DHA

Kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp dijital tabelaların bulunduğu direğe çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve iş insanı Ahmet Demirhan ile eşi Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Uluer çifti Nevşehir´de, Demirhan çifti ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak direğe çarpıp, takla attığı görüldü.

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