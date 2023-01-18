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Bilim insanı Fahri Petek'in objektifinden 1945-1968 yılları arasında Paris'teki Türk sanatçı ve entelektüellerin ortaya çıkmamış fotoğraflarından oluşan Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu isimli sergi 19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Institut français İstanbul’un sergi salonunda ziyarete açık olacak.

Sergi kapsamında Fahri Petek’in kızı sosyolog ve yazar Gaye Petek 19 Ocak Perşembe saat 18.00’de Institut français Istanbul’da düzenlenecek söyleşiye konuk olacak ve babası tarafından çekilen fotoğrafların hikayelerini paylaşacak.

Biyokimya doktoru ama her şeyden önce fotoğraf tutkunu olan Petek’in evi, sanatsal diaspora için bir ağırlama ve değişim yeri haline gelmiştir. Sanatçı, böylelikle Paris’te yaşayan kendini kanıtlamış veya henüz sanat kariyerinin başındaki tüm Türk yetenekleri fotoğraflama fırsatı bulmuştur. “Paris Okulu” olarak adlandırılan ve Fransız kültürüyle yoğurulmuş Türk sanatçılar, “Işık şehri” Paris’in sanatsal mayasından etkilenmiştir. Bazıları ise kendi dönemlerinin mücadelesinde yer alıp, uğradıkları baskıdan kaçarak bu şehire sığınmışlardır.

Sergide, kızı Gaye Petek tarafından seçilen 26 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.