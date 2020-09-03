Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik

AA

"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, müfettişlerde aranan "Asli kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak" şartında değişiklik yapıldı.

Söz konusu şart, "Hakkında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç sürmekten işlem yapılmamış olması ya da düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması" olarak değiştirildi.

Müfettişlerde aranan "Müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması" şartı da kaldırıldı.

Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınan veya iptal edilenlerin müfettişlik görevi sona erdirilecek.

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında görev yapanlar, emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak, jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlarda ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerde "en az 40 yaşında olmak" ve "yüksekokul mezunu olmak" şartları aranmayacak.

Bu şekilde müfettiş seçilenler, eğitime de tabi tutulmayacak.