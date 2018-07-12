Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Faik Öztürk, “Televizyon programına ara verdik. Yoğun bir şekilde yaz konserlerimiz var. Kurban Bayramı’nın sonuna kadar sahnelerde olacağız. 1 Ekim'den itibaren yine SHOW TV'de Safiye Soyman ile programımız devam edecek” dedi.

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