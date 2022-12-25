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Haberler Dünyadan 'Faithless'ın solisti Maxi Jazz hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Maxi Jazz hayatını kaybetti

Elektronik müzik grubu 'Faithless grubunun solisti Maxi Jazz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hayatlarımızı pek çok yönden değiştiren bir adamdı. Müziğimize doğru anlamı ve mesajı kattı" ifadeleri kullanıldı

'Faithless'ın solisti Maxi Jazz hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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1995 yılında Londra'da kurulan Büyük Britanyalı müzik grubu 'Faithless'ın solisti Maxi Jazz (65), yaşamını yitirdi.

National News'in haberine göre; asıl adı Maxwell Fraser olan Jazz, Londra'daki evinde hayatını kaybetti.

Müzisyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maxi Jazz'in dün gece Londra'daki evinde huzur içinde öldüğünü söylemekten büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatlarımızı pek çok yönden değiştiren bir adamdı. Müziğimize doğru anlamı ve mesajı kattı" ifadelerine yer verildi.

Grubun diğer üyelerinin imzasını taşıyan paylaşımda ayrıca, "Herkes için zamanı ve hem derin hem de erişilebilir bir bilgeliği olan sevgi dolu bir insandı. Onunla çalışmak bir onurdu ve tabii ki gerçek bir zevkti. Parlak bir söz yazarı, DJ, Budist, muhteşem bir sahne insanı, araba aşığı, sözü hiç tükenmeyen bir konuşmacı, güzel insan, ahlaki pusula ve bir dehaydı" değerlendirmesinde bulunuldu.

MAXI JAZZ HAKKINDA

Maxi Jazz, 14 Haziran 1957'de Londra'da doğdu. 'Faithless' grubunun solisti olan müzisyen, Tiesto ile 'Dance4life', Robbie Williams ile 'My Culture' şarkılarını da seslendirdi.

Maxi Jazz'in solistliğini yaptığı, 1995'te kurulan 'Faithless' grubu, 1999 ve 2002'de en iyi dans gösterisi dalında Brit Ödülü'ne aday gösterildi.

Ünlü müzisyen aynı zamanda 'Maxi Jazz&The E-Type Boys' adlı bir müzisyen grubuna önderlik etti, 'Soul Food Cafe' grubuyla müzik yaptı.

Fotoğraflar: AP, Splash News, Reuters

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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