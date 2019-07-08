ABD Merkez Bankası ( Fed),ABD tarihinde görülen en uzun süreli olan, ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik tepki gösterme sözünü hatırlattı ve Fed yetkilerinin büyük bir çoğunluğunun geleceğe yönelik faiz indirimi beklentilerini azalttıklarını duyurdu.

Fed´in altı aylık para politikası raporunda, "ekonomik faaliyete dair gidişat, dengede aşağı yönlü hale geldi ve ekonomik görünümle ilgili belirsizlikler arttı" denildi. Ocak ayından bu yana "sabırla" sıkı para politikasını sürdüren Fed, Haziran ayındaki son toplantısında, gerektiği durumda ülke ekonomisini korumak için para politikasını gevşetme sinyali vermişti.

Fed, 2018 yılında dört kez faiz artırımına giderken, ABD Başkanı Donald Trump, Fed´i yavaşlayan ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasalarını zor duruma sokmakla suçlamıştı. Fed faiz oranlarını yüzde 2.25 ve yüzde 2.5 bandında tutuyor

Finans piyasalarında, CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre yapılan tahminlerde Temmuz ayında bir faiz indirimi ihtimali yüzde 100 olarak görülüyordu.

TAHMİNLER TERSİNE DÖNDÜ

Yatırımcıların tahminleri, Haziran ayında tarımdışı istihdamın 224 bin kişi artması sonrasında gelen Fed açıklamasıyla tersine döndü. Fed´in para politikası raporunda, ABD yetkililerin ekonomik görünüme ilişkin görüşlerinin Mayıs ayında başlayan ve küresel büyümenin yavaşlamasıyla birlikte değiştiğini ve ülkedeki işletmeler ve çiftçilerin artan ticaret gerilimleriyle ilgili "endişelerini dile getirmeye" başladığını belirtildi.

Fed, Haziran ayında yayınlanan güncellenmiş ekonomik tahmininde, Fed yetkililerinin yarısının bu yıl faiz oranlarını düşürme ihtiyacına diğer yarısının ise faizleri sabit tutma gereğine işaret ettiklerini belirtmişti.