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        Haberler Ekonomi Para "Faiz indirimi öngörülebilirliği güçlendirdi" - Para Haberleri

        "Faiz indirimi öngörülebilirliği sağladı"

        İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB'nin faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:24
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        İTO'dan faiz indirimi değerlendirmesi
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada TCMB Para Politikası Kurulu'nun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 50’den yüzde 47.5’e indirmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Finansman koşullarının iyileşmesinin, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacağını kaydeden Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “TCMB'nin faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli. 2025’te finansman koşulları; enflasyon, faiz ve kur kanalındaki gelişmelerin bütününe göre şekillenecek. İş dünyası olarak bu üçlü arasında bir denge kurulacağına eminiz.”

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