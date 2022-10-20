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Dolar/TL hafta başından bu yana devam eden dar banttaki seyir devam ediyor.

Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.61 lirayı gören dolar yeni güne 18.58 liradan başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 18.59 liranın üzerine tırmandı.

Bugün TCMB Para Politikası Kurulu'nun önceki 2 ayda olduğu gibi 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Dünyada artan enflasyon karşısında başta Fed olmak üzere pek çok merkez bankası faiz artırımına giderken TCMB farklı bir yol izleyerek ağustos ayında faiz indirimlerine başladı.

Ağustos ayındaki ilk indirim piyasaları şaşırtsa da geçen ayki indirim beklentiler dahilinde gerçekleşmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEK HANE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül sonunda katıldığı bir televizyon programında faiz oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama piyasalarda indirimlerin devam edeceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi.