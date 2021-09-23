Faizler düşecek mi? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Eylül Perşembe günü yani bugün açıklanacak. Son kararlarda sabit seviyede tutan MB’nin dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Toplantı sonuçları her zaman olduğu saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sizlerle paylaşacağız.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı alırken politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kalmış oldu. Fed üyeleri 2022'de faiz artışı konusunda ayrıştı ancak noktasal grafikte, daha önce 2022'de yedi üye faiz artışı beklerken bu kez 9 üye 2022 yılında faiz artışı öngörüyor. 2023 yılında ise üç kez faiz artışı öngörüyor. Varlık alımlarında yavaşlamaya dönük sinyaller güçlenirken Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrasındaki basın toplantısında varlık alımlarıyla ilgili "2022 ortasında son bulması uygun olabilir" ifadelerini kullandı. Dolar kuru karar sonrasında anlamlı bir değişiklik göstermezken 8.65 TL bandındaki yatay seyir sürüyor.