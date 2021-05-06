Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte faiz kararıyla ilgili tarih...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 6 Mayıs Perşembe günü yani yarın Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında saat 14.00'te açıklanacak.

Geçtiğimiz ay ki toplantı sonrasında Merkez Bankası yüzde 7.5 seviyesinde bulunan politika faizi olan 1 haftalık repo faizini sabit tuttu. Merkez Bankası, küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların Merkez Bankası'ndan alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarını dolar için yüzde 4.5'ten yüzde 4'e, euro için yüzde 2.5'ten yüzde 2'ye indirdi.