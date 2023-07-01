Faizsiz evlilik kredisi başvurularına ilişkin araştırmalar sıklaştı. Seçim vaatlerinden biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan faizsiz evlilik kredisine ilişkin "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte, 2023 evlilik kredisi ile ilgili detaylar...