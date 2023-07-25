Haberler Gündem FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2023: 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları nelerdir ve yaş sınırı olacak mı?

Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik planı yapan çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihlerini gündemine aldı. 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ile verilmesi planlanan evlilik kredisi, kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlayacak. Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere devreye alınması beklenen evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırına ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri... Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 00:26 Güncelleme: 25.07.2023 - 00:26 facebook

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Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri evlilik hayali kuran çiftlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, yaş sınırı var mı?" İşte detaylar...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.