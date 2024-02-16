Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı! Evlilik kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Hatırlanacağı gibi evlilik planı yapan çiftlere, evlilik kredisi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yaşanan bu gelişme, "Evlilik kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, yaş sınırı var mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru ekranı...
Evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, 150 bin TL evlilik kredisinin; 48 ay vade ile, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilmesi planlanıyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, "Evlilik kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, faizsiz evlilik kredisinde yaş sınırı var mı?" İşte evlilik kredisine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?
Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI NEDİR?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI HANGİ ŞEHİRLERDE BAŞLADI?
Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.