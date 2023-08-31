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        Haberler Gündem Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

        Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

        Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisine ilişkin başvuru detayları netlik kazanmaya başladı. Evlilik kredisinin İki yılı geri ödemesiz 48 ay vade ile 150 bin TL olarak verilmesi bekleniyor. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi şartları nelerdir?" İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi veren bankalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 00:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerinde bulunmuştu. Yapılan bu açıklama, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte kaynağı Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanması beklenen evlilik kredisine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

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        EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

        Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

        Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

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        VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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