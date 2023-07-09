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Yen evleneceklere fazisiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri çiftler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisine ilişkin detaylar gündemin en çok ilgi gören konulardan olurken "Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları merak ediliyor. Seçim sonrasında söz konusu kredinin ne zaman, hangi tarihlerde verileceği araştırılıyor. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinde son gelişmeler...