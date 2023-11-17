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        Haberler Gündem FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI | 2023 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları nelerdir ve kimler alabilecek?

        Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek?

        İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ile gelişmeler devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çiftin hakkında araştırma yaptığı evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler belli oldu! Konuya ilişkin en çok merak edilen faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir soruları ile ilgili detayları bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:18
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        Hayatlarını birleştirmek adına hazırlıklarına devam eden binlerce çift, evlilik kredisi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Faizsiz olarak 150 bin TL tutarında verilecek evlilik kredisine ilişkin son olarak AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan önemli bir açıklama geldi. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

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        SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

        AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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