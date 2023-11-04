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        Haberler Gündem Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir ve ne zaman, kimlere verilecek? Evlilik kredisi ne kadar?

        Evlilik kredisi Meclis'te! Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek?

        Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Faizsiz evlilik kredisine ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan bu açıklama, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. İşte evlilik kredisi şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 00:32
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        Evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi ne kadar?" İşte evlilik kredisi detayları...

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        MECLİS'E GELDİ

        Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

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        BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

        "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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