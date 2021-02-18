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Faizsiz konut edindirme finansmanı düzenlemesi komisyondan geçti

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenleniyor ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi de veriliyor

Faizsiz konut edindirme finansmanı düzenlemesi komisyondan geçti
Reuters

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş geçen hafta Tasarruf finansman şirketlerinin, ilk kez 1991'de faaliyete başladıklarını belirterek, "1990-1992'den bugüne aslında iki tane firmaydı fakat son dönemlerde bunların sayısında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Dolayısıyla kanun teklifimizle bu alanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmesini öngörüyoruz" demişti.

Komisyona yürütme ve yürürlülük dahil 23 madde olarak gelen teklif önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülerek yasalaşacak. Yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenleniyor ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi de veriliyor. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Yasanın yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde halihazırda bu faaliyetleri gösteren şirketlere BDDK'ya başvuruda bulunma zorunluluğu da getiriliyor.

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