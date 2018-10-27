Fakel - Luch Vladivostok sahaya çıkıyor

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Fakel, 28 Ekim 2018 Pazar günü Luch Vladivostok takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Fakel 19 puanla 15. sırada, Luch Vladivostok 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Fakel son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Luch Vladivostok son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Fakel kazanır 1.95, berabere biter 2.65, Luch Vladivostok kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fakel son haftadaki Volgar-Gazprom müsabasında 2-1 kazandı.

Luch Vladivostok ise Krylya Sovetov maçında 2-0 kazandı.

Fakel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fakel, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Luch Vladivostok ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Luch Vladivostok, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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