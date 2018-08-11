Fakel - Sibir Novosibirsk maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Fakel ile Sibir Novosibirsk, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Fakel 3 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sibir Novosibirsk 5 puanda ve 16. sırada. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 678 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fakel kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.70, Sibir Novosibirsk sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Fakel son hafta oynanan Gazovik Orenburg maçında 5-0 yenildi.

Sibir Novosibirsk ise Rotor Volgograd karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fakel, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Sibir Novosibirsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sibir Novosibirsk, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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