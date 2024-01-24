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        Haberler Gündem Fakülte kurulması ve kapatılması kararları Resmi Gazete'de

        Fakülte kurulması ve kapatılması kararları Resmi Gazete'de

        Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 02:34
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        Fakülte kurulması ve kapatılması kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

        AA'nın haberine göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

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