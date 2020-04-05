Falcao kararını verdi!

Fransız Onzemondial gazetesine göre; Al Saad ve Al Hilal’den teklifler alan Falcao, Galatasaray’dan ayrılmayı kabul etmedi ve
İstanbul’da mutlu olduğunu söyledi. Kolombiyalı golcü Galatasaray'dan yıllık garanti ücret olarak 5 milyon euro kazanıyor. Falcao'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar sürüyor.
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