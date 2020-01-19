Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da sahneye çıktı. İlk yarıda mutlak pozisyonlardan yararlanamayan Falcao, 57. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte bu sezon Süper Lig’de 4. gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
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