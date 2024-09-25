Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Falezlerde facia! 30 metreden düştü | Son dakika haberleri

        Falezlerde facia! 30 metreden düştü

        Antalya'da falezlerden manzarayı izleyen yabancı uyruklu bir kişi, dengesini kaybedip 30 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla düştüğü yerden çıkarılan 45 yaşlarındaki adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerde facia! 30 metreden düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da falezlerdeki korkuluklara yaslandığı sırada dengesini kaybedip 30 metreden düşen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

        DHA'nın haberine göre yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        KAŞIK SEDYE İLE TAŞINDI

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 45 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek, parkta 'kadınyarı' olarak bilinen yerde korkuluklara yaslanırken dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kurtarma aracı ile bölgeye gelen itfaiye ekibi, makaralı halatla falezlerdeki boşluktan inerek, hareketsiz yatan kişiyi kaşık sedye ile yukarıya taşıdı. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sokaktan geçerken olayı gören Himmet Arı, "Ben karşıdan geliyordum, arkadaş da köprünün diğer tarafında duruyordu. Elinde sigara olduğunu fark ettim. Elindeki sigaradan bir nefes aldıktan sonra demir korkuluklara yaslandı. Daha sonra aşağıya düştü. Tahminimce yabancı bir şahıstı, madde kullanmış olabilir nasıl olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?