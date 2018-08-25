Falkenbergs FF - Degerfors maçı rakamları

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Degerfors, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Falkenbergs FF 40 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Degerfors 29 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Falkenbergs FF galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Degerfors galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Falkenbergs FF önceki hafta IK Frej Taby mücadelesinde 3-1 kazandı.

Degerfors, Syrianska FC karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Falkenbergs FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Falkenbergs FF, kendi sahasında 15 gol attı, 9 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 14 gol atarken 16 gol yedi.

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