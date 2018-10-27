Falkenbergs FF - IFK Varnamo karşılaşma önü

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile IFK Varnamo, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Falkenbergs FF 55 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken IFK Varnamo 29 puanda ve 13. sırada. Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. IFK Varnamo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 504. İddaa'da Falkenbergs FF kazanır 1.75, berabere biter 3.30, IFK Varnamo kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Falkenbergs FF son haftadaki IK Frej Taby müsabasında 3-1 kazandı.

IFK Varnamo ise Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Falkenbergs FF, 25 gol attı ve 14 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ