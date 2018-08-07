Falkenbergs FF - Örgryte maçı heyecanı

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Falkenbergs FF, 07 Ağustos 2018 Salı günü Örgryte takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 36 puanlı Falkenbergs FF 2. sırada bulunuyor, Örgryte 26 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Örgryte son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 413 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Falkenbergs FF kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Örgryte sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Falkenbergs FF son hafta oynanan IK Frej Taby maçında 3-1 kazandı.

Örgryte, IFK Varnamo karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Falkenbergs FF, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Örgryte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Örgryte, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ