Falkirk - Ayr United maçı heyecanı

İskoçya Championship maçında Falkirk ile Ayr United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Falkirk 4 puanla 10. sırada, Ayr United 25 puanla 1. sırada bulunuyor. Falkirk, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Ayr United, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 346 kodlu maçı oynayanlar; Falkirk galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.30, Ayr United galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Falkirk son haftadaki Dumbarton müsabasında 0-1 kazandı.

Ayr United ise Raith Rovers maçında 2-1 yenildi.

Falkirk, evinde 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 9 gol yedi.

Ayr United, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ayr United 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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