Falkirk - Queen of the South düellosu

İskoçya Championship maçında Falkirk ile Queen of the South, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Falkirk son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Queen of the South son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 354 kodlu maçı oynayanlar; Falkirk galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Queen of the South galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Falkirk son haftadaki St. Mirren müsabasında 1-0 kazandı.

Queen of the South ise Brechin City karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Falkirk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Falkirk, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Queen of the South, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Queen of the South 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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