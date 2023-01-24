İHA

Alanyaspor'da Famara Diedhiou sezon sonuna kadar Granada'ya kiralandı.

Corendon Alanyaspor tarafından yapılan Dieghiou'nun transferi ile ilgili yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya’nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunan Famara Diedhiou bu sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.