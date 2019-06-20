Ferdi Durdu'nun haberine göre evliliğin en güzel taraflarından birisi de kuşkusuz çiftlerin hayallerini süsleyen bir düğün. Çiftlerin en özel günlerinde olmazsa olmaz ise o mutlu anlarını farklı şekilde unutulmaz bir hale dönüştürmek.

Düğün öncesi gerçekleştirilen fotoğraf çekimi bazı çiftler için sıkıcı bir hale dönüşse de bazı çiftler, o anın keyfini doyasıya yaşıyor. Dolayısıyla çekilen düğün fotoğrafların bazıları duygu yüklü, bazıları komik, bazıları ise bir hayli enteresan oluyor.

Malatya'da dünya evine giren Songül-Fatih Avcı çifti, düğün fotoğraflarını Yeni Malatya Stadyumu’nda çektirdi.

Yerel bir gazetede spor muhabirliği yapan Fatih Avcı, düğün fotoğraflarının statta çekilmesini eşine söyledi. Songül (Turcan) Avcı ise eşinin isteğini kırmadı ve fanatik çift, en mutlu anlarını statta ölümsüzleştirdi.

Yeni Malatya Stadyumu'nun görevlileri, fanatik çiftin isteklerini kırmadı ve stadın kapısını açtı. Gelin penaltı noktasında topun başına geçerken, damat ise kaleci oldu ancak ilk gelen şut gol oldu.

En mutlu anlarını statta ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fatih Avcı, "Malatya'da yıllarca spor muhabirliği yaptım. Böyle bir fikrim olduğunu sevgili eşime söyledim, o da anlayışla karşıladı. Yeni Malatyaspor UEFA'ya gitmişken hem de bir sinerji olsun dedik. İnşallah uğurlu geliriz ve takımımızda Avrupa Ligi'nde gruplara kalır" dedi.

Avcı, eşinden yediği penaltı golüyle ilgili ise "Artık imzalar atıldı, hayatın golünü yedik. Penaltı golü çok değil. 32 yıllık bekar yaşantımız sona erdi. Bu statta da çok güzel goller seyrettik. O penaltı golü de herhalde stat kayıtlarına geçti" ifadelerini kullandı.

Songül (Turcan) Avcı ise "Eşime çok teşekkür ediyorum, benim için çok büyük bir deneyim oldu. İkimizde koyu Malatyasporlu olarak burayı tercih ettik" diye konuştu.