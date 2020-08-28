Fanatik Yahudilerden Filistin beldesine bir ay içinde ikinci kez ırkçı saldırı

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi Nablus'a bağlı Asira el-Kibliye beldesine baskın düzenledi.

Saldırganlar, bir aracı ateşe verirken, bazı evlerin duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Bu ay başında da aynı beldenin kırsalında Filistinlilere ait bir traktör ateşe verilmişti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.