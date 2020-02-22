Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Leblebitaş Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi evlerini tuttukları takımların rengine boyadı. Mahallede kıraathane olmadığından dolayı vatandaşlar maçı izleyemezken, maçı izlemek için ise ilçe merkezine ya da kent merkezine gidiyorlar. Gidemeyen vatandaşlar ise televizyonda skorları takip ediyorlar ya da özet görüntüleri izlemekle yetiniyorlar.

"DERBİNİN HEYECANINI KÖYDE YAŞIYORUZ"

Köy sakinleri olarak çocuğundan yaşlısına futbolu çok sevdiklerini belirten Mehmet Aktaş, "Bu hafta sonu derbi olduğu için birçok kişi evlerini sarı-kırmızıya ve sarı-laciverte boyattı. Derbinin heyecanını köyde yaşıyoruz fakat maçı izleme ihtimalimiz yok. Gidemiyoruz çünkü köyümüzde kıraathane ya da kahve yok. Diyarbakır merkez de uzak olduğu için gidemiyoruz. Anlayacağınız maçtan haberimiz var ama gidemiyoruz" dedi.

"SKORLARI TELEFONDAN YA DA TELEVİZYONDAN TAKİP EDİYORUZ"

Evini tuttuğu takım olan Galatasaray'ın renklerine boyatan Mehmet Emin Gezer de, "Görüyorsunuz biz fanatik Galatasaray taraftarıyız, evimizi de sarı-kırmızıya boyattık. Üç büyüklere sizin aracılığınız ile sesleniyorum. Bizlere yardımcı olsunlar, top ya da halı sahamız yok. Top oynayamıyoruz. Derbiler oluyor onları bile izleyemiyoruz. İmkanımız yok ki şehir merkezine gidelim. Hep skorları telefondan ya da televizyondan takip ediyoruz, öyle bilgimiz oluyor" diye konuştu.

"ŞEHRE GİDENE KADAR YER KALMIYOR"

Fenerbahçe’yi çok sevdiğini belirten Mustafa Aktaş ise, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı en büyük derbi maçıdır. Bundan dolayı takımımızı ve Fenerbahçe’yi seviyorum. Evimi de sarı-laciverte boyadım. Boyadım ama bu maçları bir türlü izleyemiyoruz. Köyde yayıncı kuruluş olmadığı için izleyemiyoruz. Şehir merkezi de bize 60 KM uzak. Şehir merkezine ya da ilçe merkezine gidene kadar kıraathanelerde yer kalmıyor ve bir türlü izleyemiyoruz. Ondan dolayı ya köyümüzde evimizi boyuyoruz ya da cep telefonu ve televizyondan skorları görüyoruz. Burada bulunanlar küçük çocuklardan dedelere kadar hepsi futbolseverler. Futbolu seviyoruz ama top sahamız bile yok. Futbol oynayacağımız yer olmadığından üç büyük takımlara çağrım bizim köyümüze futbol sahası yapmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.