Fantastik dünyaya yolculuk

Ünlü Youtuberlar Berk Coşkun ile Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı, Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin de rol aldığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in ekibi çekimleri tamamladı. Gösterime 30 Ağustos'ta girecek olan filmin fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in fragmanı yayınlandığı gün Youtube 'Trend Videolar Listesi'ne hızlı bir giriş yaparak ilk sıralara yerleşti.

Burak Kuka'nın yönettiği 'Masal Şatosu: Sihirli Davet', beyazperdeye bir cüce tarafından bahçeye gömülen sihirli harita ve tebeşirin ‘Neşe' (Ecrin Su Çoban) tarafından bulunmasıyla ve bunu ağabeyi ‘Mete' (Berk Coşkun) ile paylaşmasıyla başlayan macerayı yansıtacak.

Türkiye'nin ilk fantastik çocuk aile filmi olan ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet'te çocukların sihirli objeleri toplayarak hapsolan masal kahramanlarını kurtarmaya çalışacak.