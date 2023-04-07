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Haberler İş-Yaşam FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 12nci aya taşıdı 
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FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 12. aya taşıdı 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bol arz, düşük ithalat talebi ve Türkiye'nin desteğiyle Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin yeniden uzatılmasının etkisiyle martta düşüşünü art arda 12. aya taşıdığını duyurdu

FAO: Küresel gıda fiyatları düşüşünü 12nci aya taşıdı 
AA

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerek 126,9 puan oldu. Böylece, endeks art arda düşüşünü 12. aya taşırken, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

FAO açıklamasında, endeksin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından geçen yılın mart ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 20,5 düştüğü hatırlatıldı. Endeks, savaşla birlikte Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Küresel gıda fiyatlarının martta bitkisel yağlar ve tahıl kaynaklı düşüş göstermesi dikkati çekti.

FAO, endeksteki düşüşün, şeker ve et fiyatlarındaki artışları dengeleyen tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşü yansıttığına dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, yüksek arzın durgun küresel ithalat talebinin soya, kolza tohumu ve ayçiçek yağı fiyatlarını aşağı çekmesi nedeniyle aylık bazda yüzde 3 azaldı. Endeks bir yıl önceki seviyesinin yaklaşık yüzde 47,7 altına indi.

Tahıl Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 5,6, yıllık bazda ise yüzde 31,6 azalış gösterdi.

BUĞDAY FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Uluslararası buğday fiyatları, Türkiye'nin desteğiyle Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin yeniden uzatılması, ihracatçılar arasındaki güçlü rekabet nedeniyle küresel arzın artmasıyla martta yüzde 7,1 düştü. Pirinç ve mısır fiyatları sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 4,6 geriledi.

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan, Tayland ve Çin'deki azalan üretim beklentilerine ilişkin endişelerin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,5 artarak 127 puana ulaşarak, Ekim 2016'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 0,8 azalırken, Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,8 artış gösterdi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Rapora göre, FAO, 2022/2023 küresel tahıl üretimi tahminini 2 miyar 773,8 milyon tondan 2 milyar 777 milyon tona çıkardı. Önceki yıla göre sadece yüzde 1,2 düşüşe denk geliyor.

FAO, küresel pirinç üretim tahminini ise Endonezya’nın üretimine ilişkin resmi tahminlerin düşük olması nedeniyle 2021-2022 seviyesinden yüzde 1,6 düşürülerek 516 milyon tona çekti.

Raporda, 2022-2023'te küresel tahıl kullanımının 2021-2022 seviyesinin yüzde 0,7 altına inerek 2 milyar 779 milyon tona gerileyeceği öngörüldü.

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