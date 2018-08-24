Farah Zeynep Abdullah ilk 500'e girmeyi başardı!

IMDb, ağustos ayında ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listeyi yayınladı. Farah Zeynep Abdullah, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) ‘starmetre’ listesinde Türk oyuncular arasında en yüksek puanı toplayarak ilk 500’e girdi