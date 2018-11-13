Sizin içinizdekini, potansiyelinizi ortaya çıkaracak ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sizi teşvik edecek insanları sokun hayatınıza”- Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah; söz ve bestesi kendine ait ”Bu Hangi Masal-dı?” adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atıyor. Şarkının sözleri de çekilen klip de Farah’ın yaşadığı gerçeklikten yola çıkıyor.

FARAH'IN MÜZİK YOLCULUĞUNDA YENİ ADIM

Çağan Irmak’ın yönettiği “Unutursam Fısılda” filminde 70’lerin ünlü bir ses sanatçısına hayat veren Farah Zeynep Abdullah, film için yapılan albümde şarkı da söylemişti. Filmin orijinal film müziklerinin yer aldığı albümünde söylediği şarkılarla sesini on milyonlarla buluşturan, “Gel ya da Git” şarkısıyla sadece YouTube’da 20 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşan Farah, şimdi ilk singleının heyecanını yaşıyor.

HAYALLERLE ANLATILAN BİR MASAL

Uzun zamandır hayali kurulan şarkı birçok açıdan ilkleri temsil ediyor. Şarkı için tasarlanan ve yaşanmışlıklar üzerine senaryolaştırılan klip, aynı zamanda Türkiye’de dikey formatta çekilen ilk klip olma özelliği taşıyor. Klibin yönetmen koltuğunda ise Gizem Elçi oturuyor.

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