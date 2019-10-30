Faranjit; boğazın arka kısmında oluşan iltihaplanma durumudur. Faranjit akut ve kronik faranjit olarak iki çeşittir. Faranjitin en belirgin özelliği yutma güçlüğü, gıcık öksürük, ateş, halsizlik, kırgınlık, ses kısıklığı, burun akıntısı ve hassasiyet halidir.

Faranjit tıbbi tedavi yöntemleri yanı sıra bazı gıdalar ile takviye ya da iyileştirme sağlanabilmektedir.

Faranjite Ne İyi gelir?

Faranjite iyi gelenlerin yanı sıra tetikleyen durumlardan uzak durmak daha etkili bir yöntem olacaktır.

Bazı bitkisel çayların ılık olarak tüketilmesi sağlanabilir. Özellikle adaçayı çok etkilidir.

Sigara ve alkol içilmemelidir.

Toz ve hava kirliliği oluşan ortamlardan uzak durmak

Bol su tüketmek

Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durmak

Gıcık öksürük yapacak gıdalar tüketmemek

Yüksek sesle konuşmamak ve kuru hava solumamak

Sık sık ortamı havalandırmak

Üşütmemeye çalışmak

Dinlenmelerin çoğaltılması

Ilık sıvı gıdalar tüketmek

Tuzlu su ile gargara yapmak

Faranjit ayrıca bazı antihistaminik ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ile tedavi edilebilmektedir. Özellikle faranjiti tetikleyen olumsuz durumlardan uzak kalarak virüs ve bakterilerin etkileri azaltılabilir. Bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirerek basit soğuk algınlıklarına dahi yakalanmamak adına fayda sağlayacaktır. Grip ve soğuk algınlıkları ile bulaşan bakteri ve virüsler her seferinde faranjitin oluşmasına neden olabilmektedir. Faranjitin akut durumundan kronik hale geçmemesi için sağlık şartlarına uygun olarak bir yaşam biçimi oluşturmak önemli bir ayrıntı olacaktır.